ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как Тихановскую в Чехии принимали (спойлер – как главу государства)

08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер Беларуси продолжает визит в Чехию, где 8 июня встретится с президентом и премьер-министром.

Накануне председатель верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил заявил, что Сенат Чехии принял Светлану Тихановскую как законного президента Беларуси.

Тихановская посетила Вальдштейнский дворец, где встретилась с ним, а также с рядом сенаторов. Позже – с Дагмар Гавловой, вдовой первого президента Чехии Вацлава Гавела.

Также политик провела встречу с женщинами-послами в Чехии (Канады, Литвы, Мексики, Латвии, ЮАР, Индонезии, Словении, Австрии, Таиланда, Эстонии, Румынии, США), подчеркнув, что любая поддержка имеет большое значение для белорусов.

Как Тихановскую в Чехии принимали (спойлер – как главу государства)
Как Тихановскую в Чехии принимали (спойлер – как главу государства)
Как Тихановскую в Чехии принимали (спойлер – как главу государства)
Как Тихановскую в Чехии принимали (спойлер – как главу государства)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный лидер Беларуси продолжает визит в Чехию, где 8 июня встретится с президентом и премьер-министром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хук справа: Асмус намекнула, что была несчастлива с Харламовым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by