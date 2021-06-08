Как Тихановскую в Чехии принимали (спойлер – как главу государства)

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер Беларуси продолжает визит в Чехию, где 8 июня встретится с президентом и премьер-министром.

Накануне председатель верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил заявил, что Сенат Чехии принял Светлану Тихановскую как законного президента Беларуси.

Тихановская посетила Вальдштейнский дворец, где встретилась с ним, а также с рядом сенаторов. Позже – с Дагмар Гавловой, вдовой первого президента Чехии Вацлава Гавела.

Также политик провела встречу с женщинами-послами в Чехии (Канады, Литвы, Мексики, Латвии, ЮАР, Индонезии, Словении, Австрии, Таиланда, Эстонии, Румынии, США), подчеркнув, что любая поддержка имеет большое значение для белорусов.















