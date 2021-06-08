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Лукашенко так и не взял ситуацию в Беларуси под полный контроль - «Ъ»

08.06.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко так и не взял ситуацию в Беларуси под полный контроль - «Ъ»
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Владимир Путин открестился от вопросов о деле Романа Протасевича. «Я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко», — так российский лидер отозвался о бывшем главном редакторе Telegram-канала Nexta в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. При этом в кулуарах эта тема стала одной из главных. Не осталось незамеченным совпадение: глава «Уралхима», уроженец Минска Дмитрий Мазепин неожиданно отменил свое участие в одной из сессий форума, где был анонсирован в качестве участника. Незадолго до этого Протасевич выступил на белорусском телевидении, признал вину и заявил о помощи от некоего российского олигарха с Урала. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич увидел в интересе бизнеса к белорусской теме тревожный сигнал для Кремля.

Отсутствие на президентской панели ПМЭФ не помешало Александру Лукашенко незримо присутствовать в кулуарах и на сцене главной экономической конференции России. Всю прошлую неделю представители государства и крупного бизнеса в разнообразных форматах общались с журналистами. Но, несмотря на громкие заявления и анонсы, самым резонансным стал диалог арестованного Романа Протасевича с главой белорусского телеканала ОНТ Маратом Марковым.

Как рейс Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер, был принужден к посадке в Минске
Безусловно, назвать увиденное интервью или вообще журналистикой язык не поворачивается. Однако в Санкт-Петербурге ролик заметили немедленно. Сразу после его появления в YouTube все активности на форуме отменил глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Причем вслух фамилия российского предпринимателя, уроженца Минска, даже не называлась. Хватило фразы о том, что Telegram-канал Nexta спонсировался некой компанией известного российского олигарха, которая связана с Уралом и горной добычей.

Трудно игнорировать ощущение, что этот пассаж был своеобразным приветом от Лукашенко не только Мазепину, но и всему российскому бизнес-сообществу. Мол, времена, конечно, тяжелые, но минский правитель чутко следит за раскладом сил на местном рынке и своими интересами перед московскими варягами не поступится.

Не забыл о своем недавнем сочинском визави и Владимир Путин. Любопытно, что, несмотря на портфель с документами, которые были ему продемонстрированы неделю назад, ответы президента на вопросы про Беларусь звучали крайне аккуратно и даже отстраненно. Все, что произошло с Протасевичем и самолетом, он знает исключительно по рассказам Лукашенко. Вникать в это дело не желает. Да и «истина всегда, как обычно, где-то там посередине находится». Сказано это было не только про инцидент с Ryanair, но и в общем о политических процессах в союзном государстве.

Непонятно, стоит ли искать в путинских формулировках изменения политики Москвы, или это просто заготовка на будущее, например, для предстоящего саммита в Женеве. Но в целом такая концентрация внимания к новостям из Минска на Питерском форуме наверняка у многих в Кремле вызывает раздражение.

Получается, что, несмотря на многократные заверения, ситуация в республике не только не взята под контроль, но и бесконечно обрастает все новыми и новыми скандалами.

Лукашенко может сколько угодно объяснять свои проблемы то ползучей агрессией, то конкуренцией со стороны соседей. Очевидно, что оплачивать всю эту череду заговоров и происков в конце концов придется Москве. А если так, то, наверное, бесконечному источнику бюджетных расходов не стоило бы затмевать собой радость встречи после пандемического перерыва и размеренное всестороннее обсуждение перспектив российской экономики на берегах летней Невы.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Михаил Гуревич — о реакции на дело Романа Протасевича.
 
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