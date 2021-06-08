Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Stadler, правительство Украины и железнодорожная компания “Укрзализныця” подписали в начале мая текущего года меморандум о взаимопонимании относительно дальнейшего развития железной дороги в Украине. Перенос белорусского предприятия не является его частью и не планируется. Кроме того, мы не комментируем текущие переговоры по контракту».

Начало большой дружбы

«Если будут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, доводите в том числе до моего сведения. Я взял строительство завода под личный контроль», — еще в 2013 году говорил Шпулеру Лукашенко.

Нет оценок, но есть опасения

«На данный момент на фабрике царит спокойная атмосфера, работа идет в нормальном русле. Конечно, некоторые сотрудники ходят на демонстрации, но сам завод не бастует», — говорил в августе Шпулер.

Угроза санкций

«Расширенные санкции против Беларуси, как дамоклов меч, нависают над швейцарскими компаниями, работающими в стране», — написала швейцарская газета Tages-Anzeiger в конце мая.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему Stadler решил, что может покинуть Беларусь 2020 год многое изменил.

Вполне возможно, конечно, что швейцарская компания решила, что ей нужен третий завод в Восточной Европе. Рынок, на который работают предприятия, уже запущенные под Минском и в Сельце (Польша), довольно велик. Однако все может оказаться по-другому. Косвенно строительство завода в Украине может свидетельствовать о планах Stadler начать сворачивать сотрудничество с Беларусью. Если не полностью завершать.В одной из белорусских компаний, которые сотрудничают со Stadler,рассказали, что уже давно не получали от швейцарцев новых заказов. Но сам Stadler в своем комментарии выбирает крайне осторожные формулировки:Если компания закроет производство в Фаниполе, полторы тысячи человек останутся без работы. Это не говоря уже о том, что Беларусь потеряет крупный инвестпроект.Stadler начал развивать бизнес в Беларуси в 2013 году. С тех пор компания инвестировала в нашу страну миллионы евро. В начале 2020 года речь шла о сумме в €80 млн.Под завод Stadler в Фаниполе выделял деньги и ЕБРР. В целом этот инвестиционный проект был идеален для «промоушена» Беларуси как внутри страны (посмотрите, к нам идет крупный бизнес), так и вовне (и вы приходите к нам!).Основной акционер Stadlerнесколько раз встречался с. В 2019 году, как раз после встречи с диктатором, он говорил, что «восхищен условиями работы в Беларуси». Это несложно объяснить: «Штадлер» всегда работал в Беларуси на особых условиях.Взаимоотношения швейцарской компании и белорусских властей были безоблачными и вполне конструктивными. Но 2020 год многое изменил.В августе европейские активисты пытались обратить внимание международных компаний, сотрудничающих с белорусскими властями, на беспрецедентно жестокий ответ белорусских силовиков на протесты. Многие из них, в том числе Stadler, заняли позицию «just business».Он признавал, что беспокоится за белорусских сотрудников, но отказывался как-то реагировать на события в стране и «вмешиваться в политику». В украинской прессе Шпулеру приписывают реплику о том, что предприятие сталкивается с "политическими, а не экономическими проблемами". Однако руководитель швейцарской компании этого не говорил.Давление на Stadler со стороны активистов и правозащитников все эти месяцы не прекращалось.Крупнейшая из этих компаний — как раз Stadler. Фирма дала изданию короткий комментарий: «В обязанности швейцарской компании не входит оценивать политику другой страны или влиять на нее». Но есть важное дополнение: Stadler будет выполнять решения и санкции, введенные наднациональными организациями — ОБСЕ, ЕС или ООН.Пока никаких санкций в отношении самого Stadler или компаний, работающих с ним в Беларуси, действительно нет. Но это не означает, что их не будет — особенно с учетом угрозы введения секторальных санкций, о которых в последнее время говорят европейские политики.Да и без санкций на Западе начинают косо поглядывать на бизнесы, которые продолжают как ни в чем ни бывало сотрудничать с режимом Лукашенко. Свежие примеры: Госдепартамент США заинтересовался деятельностью словенского бизнесмена и уже бывшего почетного консула Беларуси Янеза Шкрабеца, а также сербов братьев Каричей, которые стоят за строительной группой компаний, объединенных брендом Dana Holdings.Активно обсуждать открытие нового производства в Украине Stadler начали в конце прошлого года, и вот уже есть вполне ощутимые результаты. Это при том, что минский (точнее — фанипольский) завод должен был «закрывать» все постсоветское пространство.Оправдать открытие нового производства можно тем, что в Украине для участия в госзакупках требуется определенный уровень локализации. Иначе говоря, без своего производства на рынок нашей южной соседки не зайти.