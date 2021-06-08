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В Национальном историческом музее открывается выставка «Зандажы i мiражы»

08.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За двумя кодовыми словами в названии скрываются научно-практическое раскрытие объекта и его мифологическая трактовка.

Экспозиция – один из творческих проектов фестиваля «Манумент». Первыми работы покажут художники-реставраторы из объединения «Басталия». Вот уже четыре десятилетия они восстанавливают уникальные росписи в белорусских церквях, костёлах, синагогах и замках.

Федор Сорока, художник-реставратор: «Па маленькаму кавалачку – бачыць вялiкае. I той чалавек, якi, напрыклад, не мае магчымасцi з’ездiць у Нясвiж, з'ездзiць у Мсцiслаў, схадзiць нават на Нямiгу ў царкву, у Лошыцу схадзiць, ён можа сюды прыйсцi i па кавалачку можа ўявиць, што ён згубiў, туды не з’ездзiўшы».

Копии восстановленных фресок, икон, статуй и не только зрители увидят впервые.  К слову, последний раз художники-реставраторы объединения проводили такую масштабную выставку в Минске 20 лет назад. 

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Теги: Минск
 
 
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За двумя кодовыми словами в названии скрываются научно-практическое раскрытие объекта и его мифологическая трактовка. Экспозиция – один из творческих проектов...
 
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