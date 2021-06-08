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В Национальном историческом музее открывается выставка «Зандажы i мiражы»
Источник материала: ОНТ
За двумя кодовыми словами в названии скрываются научно-практическое раскрытие объекта и его мифологическая трактовка.
Экспозиция – один из творческих проектов фестиваля «Манумент». Первыми работы покажут художники-реставраторы из объединения «Басталия». Вот уже четыре десятилетия они восстанавливают уникальные росписи в белорусских церквях, костёлах, синагогах и замках.
Копии восстановленных фресок, икон, статуй и не только зрители увидят впервые. К слову, последний раз художники-реставраторы объединения проводили такую масштабную выставку в Минске 20 лет назад.
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За двумя кодовыми словами в названии скрываются научно-практическое раскрытие объекта и его мифологическая трактовка. Экспозиция – один из творческих проектов...
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