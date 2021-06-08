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«Продлилась 9 часов и оказалась сложнее». Тодоренко рассказала об операции Топалова

08.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Продлилась 9 часов и оказалась сложнее». Тодоренко рассказала об операции Топалова

В программе «Однажды…» Регина Тодоренко раскрыла подробности о том, как прошла операция ее мужа Влада Топалова, пишет РИА «Новости».

Когда Влад пришел в себя, Регина сразу приехала в больницу и провела рядом с ним ночь. Все, что произошло, повлияло на отношения между супругами. Тодоренко призналась, что смерть любимого человека переживала один раз – ее бабушка умерла 18 лет назад. 

Певец не раскрывает свой диагноз. 

В больнице Топалов оказался в мае 2021. В октябре 2018 года Тодоренко и Топалов поженились. Сын Михаил родился в декабре того же года.

Фото: Instagram @reginatodorenko



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В программе «Однажды…» Регина Тодоренко раскрыла подробности о том, как прошла операция ее мужа Влада Топалова, пишет РИА «Новости». Когда Влад пришел в себя,...
 
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