|
«Продлилась 9 часов и оказалась сложнее». Тодоренко рассказала об операции Топалова
Источник материала: ОНТ
В программе «Однажды…» Регина Тодоренко раскрыла подробности о том, как прошла операция ее мужа Влада Топалова,
Когда Влад пришел в себя, Регина сразу приехала в больницу и провела рядом с ним ночь. Все, что произошло, повлияло на отношения между супругами. Тодоренко призналась, что смерть любимого человека переживала один раз – ее бабушка умерла 18 лет назад.
Певец не раскрывает свой диагноз.
В больнице Топалов оказался в мае 2021. В октябре 2018 года Тодоренко и Топалов поженились. Сын Михаил родился в декабре того же года.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Однажды…» Регина Тодоренко раскрыла подробности о том, как прошла операция ее мужа Влада Топалова, пишет РИА «Новости». Когда Влад пришел в себя,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)