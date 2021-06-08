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Семинар для аграриев по кормозаготовке проходит в Витебской области
Источник материала: ОНТ
Быстро и качественно. В Витебской области накануне массовой заготовки кормов, сельхозпредприятия поделятся опытом.
Все, кто в регионе занят на заготовке кормов, сегодня будут снова учиться, только на примере самых передовых хозяйств.
Ключевые темы семинара – скорость и качество работы в полях. Где важно учитывать оптимальные фазы уборки, технологические настройки машин, применение консервантов при заготовке кормов, систему контроля качества при закладке сенажной массы. Слабых мест в этой цепочке быть не должно.
Кормозаготовка на севере страны только набирает обороты – убрано около 10% трав.
Регион планирует собрать 4 млн тонн сенажа и силоса. Этого хватит, чтобы до следующего года быть и с молоком и мясом.
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Быстро и качественно. В Витебской области накануне массовой заготовки кормов, сельхозпредприятия поделятся опытом. Все, кто в регионе занят на заготовке кормов,...
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