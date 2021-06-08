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Семинар для аграриев по кормозаготовке проходит в Витебской области

08.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Быстро и качественно. В Витебской области накануне массовой заготовки кормов, сельхозпредприятия поделятся опытом.

Все, кто в регионе занят на заготовке кормов, сегодня будут снова учиться, только на примере самых передовых хозяйств.

Ключевые темы семинара – скорость и качество работы в полях. Где важно учитывать оптимальные фазы уборки, технологические настройки машин, применение консервантов при заготовке кормов, систему контроля качества при закладке сенажной массы. Слабых мест в этой цепочке быть не должно.

Михаил Придыбайло, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «Важно не просто заготовить объемные корма, а заготовить качественно, а это значит убрать корма в оптимальную фазу созревания, убрать без потерь, не потерять качество, правильно заложить на хранение».  

Кормозаготовка на севере страны только набирает обороты – убрано около 10% трав.

Регион планирует собрать 4 млн тонн сенажа и силоса. Этого хватит, чтобы до следующего года быть и с молоком и мясом.  

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Быстро и качественно. В Витебской области накануне массовой заготовки кормов, сельхозпредприятия поделятся опытом. Все, кто в регионе занят на заготовке кормов,...
 
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