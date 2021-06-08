Источник материала: ОНТ

Новый участок осваивают сейсморазведчики «Белоруснефти». Полевые работы начались недалеко от Речицы.

Также исследования, в том числе в формате 3D, идут на других площадках Припятского прогиба. Объемы геологоразведочных работ увеличиваются. Такого роста не было последние четверть века, отмечают в «Беларуснефти».

Цели масштабные – компенсация выработки запасов нефти и наращивание сырьевой базы Беларуси.

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