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Новый участок осваивают сейсморазведчики «Белоруснефти»
Источник материала: ОНТ
Новый участок осваивают сейсморазведчики «Белоруснефти». Полевые работы начались недалеко от Речицы.
Также исследования, в том числе в формате 3D, идут на других площадках Припятского прогиба. Объемы геологоразведочных работ увеличиваются. Такого роста не было последние четверть века, отмечают в «Беларуснефти».
Цели масштабные – компенсация выработки запасов нефти и наращивание сырьевой базы Беларуси.
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Новый участок осваивают сейсморазведчики «Белоруснефти». Полевые работы начались недалеко от Речицы. Также исследования, в том числе в формате 3D, идут на других...
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