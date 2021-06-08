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Одежда от костра загорелась на школьнике в Пружанском районе: он получил ожоги
Источник материала: ОНТ
Школьник получил ожоги – от костра загорелась его одежда,
7 июня вечером на территории частного домовладения в деревне Воля Пружанского района от костра загорелась одежда на учащемся Ружанской средней школы – он получил ожоги I-III степени (15% тела).
Устанавливается причина пожара. МЧС не привлекалось.
Фото: БЕЛТА
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Школьник получил ожоги – от костра загорелась его одежда, сообщает Брестское областное управление МЧС. 7 июня вечером на территории частного домовладения в...
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