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Военно-медицинский институт открылся в Медуниверситете
Источник материала: ОНТ
Военных врачей в стране теперь прибавится! В Минске открылся новый институт.
Он вырос из факультета Белорусского государственного медуниверситета. И за 26 лет работы выпустил более 600 офицеров медицинской службы.
3,5 тысячи студентов по профилю военного дела. Отныне – возможностей ещё больше! Институт подготовит кадровых офицеров-медиков не только для Вооруженных Сил Беларуси, но и других воинских формирований и служб нацбезопасности.
В эту вступительную кампанию институт наберёт 30 человек. Также наладят переподготовку и повышение квалификации врачебного состава Вооруженных Сил.
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Военных врачей в стране теперь прибавится! В Минске открылся новый институт. Он вырос из факультета Белорусского государственного медуниверситета. И за 26 лет...
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