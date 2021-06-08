Военно-медицинский институт открылся в Медуниверситете

Источник материала: ОНТ

Военных врачей в стране теперь прибавится! В Минске открылся новый институт.

Он вырос из факультета Белорусского государственного медуниверситета. И за 26 лет работы выпустил более 600 офицеров медицинской службы.

3,5 тысячи студентов по профилю военного дела. Отныне – возможностей ещё больше! Институт подготовит кадровых офицеров-медиков не только для Вооруженных Сил Беларуси, но и других воинских формирований и служб нацбезопасности.

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси: «Для того, чтобы выполнить правило первого часа, некоторые называют золотого часа – оказать своевременную медицинскую помощь в условиях, когда эвакуация затруднена или эвакуация далеко. На первый план выходит способность не только врачей, но способность представителей военных оказывать друг другу помощь, взаимопомощь и оказывать первую медицинскую помощь».

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета: «Вот это реформирование факультета в институт, конечно же, позволит и повысить статус институту, привлечь дополнительных обучающихся в наш университет. И на уровне последипломного образования мы видим дальнейшее совершенствование привлечения наших врачей из других регионов и стран».

В эту вступительную кампанию институт наберёт 30 человек. Также наладят переподготовку и повышение квалификации врачебного состава Вооруженных Сил.

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