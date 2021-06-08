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Кризис на железной дороге Латвии: вагоны распродают десятками

08.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кризис на железной дороге Латвии: вагоны распродают десятками

Кризис на латвийской железной дороге. Её дочерняя компания распродаёт десятками вагоны.

Причина – падение грузоперевозок.

На этом фоне разработана новая бизнес-модель, чтобы выйти из кризиса. Компания решила отказаться от проекта электрификации железной дороги.

Но это самая малость по сравнению с сокращением штата и продажа недвижимости и непрофильных активов.

Причина такого положения – из Латвии ушёл российский и белорусский грузопоток.

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Кризис на латвийской железной дороге. Её дочерняя компания распродаёт десятками вагоны. Причина – падение грузоперевозок. На этом фоне разработана новая...
 
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