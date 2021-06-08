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Кризис на железной дороге Латвии: вагоны распродают десятками
Источник материала: ОНТ
Кризис на латвийской железной дороге. Её дочерняя компания распродаёт десятками вагоны.
Причина – падение грузоперевозок.
На этом фоне разработана новая бизнес-модель, чтобы выйти из кризиса. Компания решила отказаться от проекта электрификации железной дороги.
Но это самая малость по сравнению с сокращением штата и продажа недвижимости и непрофильных активов.
Причина такого положения – из Латвии ушёл российский и белорусский грузопоток.
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Кризис на латвийской железной дороге. Её дочерняя компания распродаёт десятками вагоны. Причина – падение грузоперевозок. На этом фоне разработана новая...
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