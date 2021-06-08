Гороскоп на 9 июня: профессиональный рост – у Близнецов, успех – у Дев

Источник материала: ОНТ

Сегодня Овны могут получить важную информацию от коллег по работе и использовать в своих интересах противоречивые данные. Атмосферу внутреннего комфорта создадут уют и порядок дома.

Тельцам лучше держаться подальше от неуравновешенных людей. Звёзды советуют вам сохранять самообладание и достойно реагировать на ситуацию.

У Близнецов намечается профессиональный рост. Постарайтесь выбрать правильную стратегию. Если упустите предоставленную возможность – пожалеете.

Благоприятный день для деловых переговоров и финансовых операций у Раков. При наличии хорошего настроения, вы сможете смело воплотить в жизнь авантюрные планы.

Львам придётся контролировать свои эмоции. Вам представится возможность отстаивать интересы семьи. Близкие оценят ваше внимание и заботу.

Звёзды сулят успех Девам. Для того, чтобы сегодня внести изменения в жизнь, от вас потребуются минимальные усилия. До осуществления мечты осталось мало времени.

День может показаться Весам довольно напряжённым. Не позволяйте никому влиять на ваши решения. Чтобы снять нервные перегрузки, устройте встречу с друзьями.

У Скорпионов на первый план выйдут вопросы зарплаты и карьерного роста. Звёзды советуют вам избавиться от старых схем и двигаться в новом направлении.

Стрельцам будет сложно отказаться от своих амбиций. Серьёзными делами лучше заняться на следующей неделе. Вам нужно найти время для отдыха.

Козероги могут смело пускать в ход всё своё обаяние, чтобы приблизить шикарные перспективы. Ваш ум сегодня работает невероятно активно, а магнетизм вашей личности довольно сильный.

Вопросы, связанные с семьёй, домом или имуществом потребуют от Водолеев особого внимания. Умение слушать поможет вам узнать мнение собеседников.

Рыбы планируют нечто грандиозное. Уверенность в себе сегодня работает в вашу пользу. Чтобы собраться с мыслями, проведите время вдали от близких людей.

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