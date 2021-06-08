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США поддержит негосударственные СМИ Украины

08.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США поддержит негосударственные СМИ Украины

А вот пример, как с помощью иностранных грантов, пытаются влиять на ситуацию внутри страны и бороться с мнениями традиционных медиа. США профинансирует программу по борьбе с дезинформацией в Украине.

Победителю конкурса американское посольство обещает 700 тыс. долларов. Причём воспользоваться грантом смогут исключительно негосударственные СМИ.

Американская поддержка так называемых «независимых» масс-медиа Украины становится уже традицией.

В январе Госдеп США заявил о гранте в 350 тыс. долларов. А в июне прошлого года звучали планы показать украинцам кинофильмы, которые отражают демократические ценности «американского общества».

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А вот пример, как с помощью иностранных грантов, пытаются влиять на ситуацию внутри страны и бороться с мнениями традиционных медиа. США профинансирует программу...
 
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