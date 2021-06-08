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Дальнобойщик попался транспортной инспекции с чужой картой водителя

08.06.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На трассе М8 (граница России — ВитебскГомель — граница Украины) в Гомельской области сотрудники Транспортной инспекции Минтранса проводили контрольные мероприятия. Остановили Mercedes, водитель которого вез груз из Турции в Россию. Выяснилось, что карта водителя, которую он использовал, принадлежит другому человеку. Подробности сообщила пресс-секретарь Транспортной инспекции Ирина Яблонская.

С большой долей вероятности в подобных случаях можно говорить о нарушении установленного режима труда и отдыха и требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок (ч. 1 ст. 18.23 КоАП). Штраф за такой проступок может достигать 50 базовых величин.

— Карточка водителя визуально напоминает банковскую и принадлежит конкретному лицу. Перед началом рейса водитель должен вставить карточку в контрольное устройство (тахограф), который фиксирует время управления автомобилем, перерывы для отдыха, автоматически производится запись движения – эта информация хранится на карточке водителя и считывается во время проверки, — рассказала Ирина Яблонская. — Некоторые водители используют чужие карточки водителя, чтобы скрыть работу сверх установленных норм режима труда и отдыха, их несоблюдение. Вставляя в тахограф карточку, принадлежащую другому человеку, они продолжают вести машину сами, находясь в переутомленном состоянии, создавая угрозу на дорогах и риск возникновения ДТП.

К слову, с начала года такой случай в Гомельской области единичный. Общая сумма штрафа для нарушителя составила 870 рублей, чужая карточка была изъята.

— Всего нарушений режима труда и отдыха, требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок в регионе с января выявлено более 200. Приняты соответствующие меры, — добавили в Транспортной инспекции Минтранса.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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На трассе М8 (граница России — Витебск — Гомель — граница Украины) в Гомельской области сотрудники Транспортной инспекции Минтранса проводили контрольные...
 
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