Последний уцелевший освободитель Освенцима умер в возрасте 98 лет

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Из его 12-тысячной дивизии уцелели всего 69 человек, а Душман сам получил ранение. Однако это не помешало ему стать одним из лучших фехтовальщиков Советского Союза, а затем и одним из самых известных мировых тренеров по фехтованию. Он до 94 лет почти ежедневно преподавал в своем фехтовальном клубе.

Около 1,1 млн человек были убиты или замучены до смерти в Освенциме в 1941—1945 годах.