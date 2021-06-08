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Последний уцелевший освободитель Освенцима умер в возрасте 98 лет
Источник материала: Onliner
Из его 12-тысячной дивизии уцелели всего 69 человек, а Душман сам получил ранение. Однако это не помешало ему стать одним из лучших фехтовальщиков Советского Союза, а затем и одним из самых известных мировых тренеров по фехтованию. Он до 94 лет почти ежедневно преподавал в своем фехтовальном клубе.
Около 1,1 млн человек были убиты или замучены до смерти в Освенциме в 1941—1945 годах.
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Давид Душман — еврейский ветеран Красной армии, последний уцелевший солдат, участвовавший в освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме. Впоследствии...
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