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Утечка столетия: опубликован файл с 8,5 миллиарда паролей

08.06.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На одном из хакерских форумов появился TXT-документ размером 100 ГБ. Он содержит почти 8,5 миллиарда паролей, сообщает ресурс Cybernews.

Вероятно, эти пароли собраны из предыдущих утечек. Точное количество опубликованных паролей — 8 459 060 239. Пользователь, опубликовавший документ, назвал файл «rockyou2021». Вероятно, это отсылка к крупной утечке 2009 года, которая стала известна как Rock You. Тогда хакеры выложили 32 миллиона паролей в открытый доступ.

Судя по всему, это крупнейший в истории массив паролей, который теперь стал доступен любому. Ранее рекорд установила подборка COMB с 3,2 миллиарда пар «почта — пароль».

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На одном из хакерских форумов появился TXT-документ размером 100 ГБ. Он содержит почти 8,5 миллиарда паролей, сообщает ресурс Cybernews.Читать далее…
 
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