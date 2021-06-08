Утечка столетия: опубликован файл с 8,5 миллиарда паролей

Источник материала: Onliner

На одном из хакерских форумов появился TXT-документ размером 100 ГБ. Он содержит почти 8,5 миллиарда паролей, сообщает ресурс Cybernews.

Вероятно, эти пароли собраны из предыдущих утечек. Точное количество опубликованных паролей — 8 459 060 239. Пользователь, опубликовавший документ, назвал файл «rockyou2021». Вероятно, это отсылка к крупной утечке 2009 года, которая стала известна как Rock You. Тогда хакеры выложили 32 миллиона паролей в открытый доступ.

Судя по всему, это крупнейший в истории массив паролей, который теперь стал доступен любому. Ранее рекорд установила подборка COMB с 3,2 миллиарда пар «почта — пароль».