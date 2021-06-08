Экстремизм, дискредитация, массовые мероприятия, сопротивление: ужесточаются наказания по ряду уголовных статей, появились новые

Источник материала: Onliner

Сегодня Национальный правовой портал опубликовал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Обновления вступят в силу через три месяца (8 сентября). В частности, вводится уголовная ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, за незаконные сбор и распространение данных. Некоторые уже существующие виды уголовной ответственности ужесточаются.

Появились новые формулировки, в ряде случаев наказания стали более суровыми.

Например, ст. 369 УК «Оскорбление представителя власти» дана более развернуто. В частности, указано, что заявления в интернете тоже считаются. Наказание при этом не стало строже — до 3 лет лишения свободы со штрафом.

Зато за дискредитацию РБ (ст. 369-1) максимальное наказание увеличено до четырех лет со штрафом (было два года). Имеется в виду «распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов».

Ст. 369-3 УК, которая называлась «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», будет переименована. Новое название — «Публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях». Увеличен максимум по ней — с трех лет лишения свободы до пяти.

За сопротивление сотруднику органов внутренних дел (ст. 363) или «иному лицу, охраняющим общественный порядок» максимальный срок увеличен до семи лет (было пять).

В УК добавляется ст. 375-1 — «Незаконные собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты». По ней максимальное наказание (если нет признаков измены или шпионажа) — лишение свободы до пяти лет.

Также появляются «экстремистские» статьи 361-4 и 361-5, которых у нас раньше не было. В них сформулированы наказания за содействие экстремистской деятельности и подготовку других людей к ней. Предусмотрен максимум в семь лет лишения свободы.

За финансирование экстремистской деятельности полагаются до восьми лет плюс штраф (было - до шести лет).