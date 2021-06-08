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«Будет очень интересно». Эйсмонт пообещала рассказать, кто из россиян финансировал Nexta

08.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила «РИА Новости», что чуть позже будут озвучены фамилии и еще много «интересного», связанного с финансированием Telegram-канала Nexta.



Роман Протасевич в конце прошлой недели рассказал в эфире ОНТ о некоем российском олигархе — конкуренте Михаила Гуцериева, — чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, пишет НН.

Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано «с Уралом и горной добычей».

В Кремле считают, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из России в финансировании оппозиции, вряд ли можно играть в кошки-мышки, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего «интересного». Чуть позже», — сказала в понедельник Эйсмонт.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила «РИА Новости», что чуть позже будут озвучены фамилии и еще много «интересного», связанного с...
 
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