



12 человек в Минске судят за то, что они думали устроить беспорядки.

Фото: Павел Мицкевич





информирует БелТА. В Минске 7 июня прошло первое судебное заседание по делу о приготовлении к массовым беспорядкам,БелТА.





пишет kp.by. На скамье подсудимых в Доме правосудия в Минске - 12 человек. По версии следствия, все они готовились участвовать в умышленном уничтожении или повреждении имущества, других беспорядках,kp.by.





Сообщается, что обвиняемые попали под влияние и призывы признанных экстремистскими телеграм-каналов. Утверждается, что планы по массовым беспорядкам: повреждению ТС и пунктов охраны правопорядка ОВД, «Табакерок», вооруженному сопротивлению, они обсуждали во время личных встреч и групповых чатах.





В УСК по Минску прокомментировали также, что фигуранты дела успели изготовить средства и орудия преступления - «два револьвера, являющиеся огнестрельным оружием, более 100 патронов, пригодных для стрельбы, металлические арматуру, прутья и «ежи», пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, заготовили не менее 130 литров горючей и легковоспламеняющейся жидкости».





- Данные предметы были обнаружены и изъяты правоохранителями в гараже одного из обвиняемых,- добавили в УСК.





Часть информации о «подготовке к беспорядкам» нашли в телефонах задержанных:





- Установлено, что они обладали определенными знаниями об изготовлении коктейлей Молотова. Следствие выяснило, что эти данные они собирали с помощью различных интернет-ресурсов, в том числе деструктивных каналов в Telegram. Предварительно, подозреваемыми проводились испытания изготовленных зажигательных смесей, - прокомментировали в пресс-службе.





Преступный умысел обвиняемые не реализовали - их задержали.







