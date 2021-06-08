«Огуречные картели» и не только диктуют цены на рынках









пишет 1reg.by. Сегодня ситуация нестабильна. И максимальная наценка, которую ставят продавцы, – 30-40%, реже – 50%. Однако цены на многие овощи и фрукты, прямо скажем, кусаются. К примеру, килограмм огурцов, выращенных в Беларуси (и это в июне!), стоит как килограмм бананов. Откуда эти диспропорции, и почему рынок не всегда четко определяет соотношение спроса и предложения? Об этом мы поговорили с нашим традиционным экспертом профессором экономики Александром Черноваловым,1reg.by.





По его мнению, причин у роста цен может быть несколько:





- рынки, как сообщающиеся сосуды, ориентируются на средние зарплаты в Минске и крупных городах, которые могут в разы отличаться от доходов жителей Дрогичина или Ганцевичей;





- высокая инфляция во всей Европе, как следствие пандемии;





- отчасти причина роста цен связана с психологией экономического человека – желанием заработать как можно больше и быстрее любой ценой, даже очень высокой для потребителя;





- сговор производителей условного «огуречного картеля» также играет не последнюю роль.





Однако есть и другие примеры более эффективной конкуренции. К примеру, в разгар сезона владельцы шиномонтажа не стали повышать цены.





Подробно ситуацию с ценообразованием на рынке плодоовощной продукции мы рассмотрели в очередном выпуске нашего проекта “Экономика и люди” с нашим экспертом:

















ВЫВОД:





там, где государство меньше вмешивается в ценообразование, действуют законы рынка и конкуренции, инфляция меньше. Любые командно-запретительные методы приводят к дополнительным трансакционным издержкам, которые наши экономисты не учитывают, а они очень сильно влияют на уровень цен. Чем больше в этот процесс внедряется государство, тем эти издержки больше, как это происходит в Беларуси – считает профессор Черновалов.