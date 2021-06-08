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В "Беллегпроме" не исключают, что в секонд-хенды поставляют новую одежду

08.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В "Беллегпроме" не исключают, что в секонд-хенды по-прежнему поставляют новую одежду (под видом подержанной).


"Беллегпром" продолжает пытаться организовать контроль над секонд-хендами / Иллюстративное фото БЕЛТА​

Поэтому предлагается сделать более строгий таможенный контроль за поставками. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила председатель концерна Татьяна Лугина. По её словам, местным органам власти не нужно позволять открываться многочисленным магазинам секонд-хенда, что это приносит только ущерб отечественному производству, передает Еврорадио.

Магазины секонд-хенд не могут продавать новую одежду с начала 2021-го, в соответствии с правительственным постановлением.

Руководитель "Беллегпрома" Татьяна Лугина уже длительное время ведёт борьбу с секонд-хендами. Она считает их основным конкурентом концерна. Более года назад Лугина предлагала убрать из крупных городов Беларуси магазины секонд-хенда.
 
Теги: Минск
 
 
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В "Беллегпроме" не исключают, что в секонд-хенды по-прежнему поставляют новую одежду (под видом подержанной).
 
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