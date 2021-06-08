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Жара в большом городе: Сара Джессика Паркер показала лучший образ на лето
08.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская актриса Сара Джессика Паркер вдохновила поклонниц на новую покупку: звезда вышла в город в лучшем образе для знойного лета.
Стиль Паркер в реальной жизни во многом похож на стиль ее персонажа из "Секса в большом городе". И пока поклонники подсчитывают дни до
Сара Джессика Паркер продемонстрировала лучший наряд для летнего дня - свободный сарафан на пуговицах, дополненный сатиновыми босоножками на небольшом каблуке и черной сумкой с неоновым ремешком.
Особое внимание стоит уделить летнему материалу сарафана. Платье актрисы сделано из самой легкой и "дышащей" ткани - льна. Таким образом Сара намекнула поклонницам, что стоит почаще присматриваться к вещам из натуральных материалов , в которых не будет жарко даже в +30.
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