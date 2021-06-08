Жара в большом городе: Сара Джессика Паркер показала лучший образ на лето

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Сара Джессика Паркер вдохновила поклонниц на новую покупку: звезда вышла в город в лучшем образе для знойного лета.

Стиль Паркер в реальной жизни во многом похож на стиль ее персонажа из "Секса в большом городе". И пока поклонники подсчитывают дни до возвращения культового сериала на экраны и пересматривают первый тизер , Сара интригует фанатов новыми повседневными образами во время шоппинга или семейных прогулок.

Сара Джессика Паркер продемонстрировала лучший наряд для летнего дня - свободный сарафан на пуговицах, дополненный сатиновыми босоножками на небольшом каблуке и черной сумкой с неоновым ремешком.

Особое внимание стоит уделить летнему материалу сарафана. Платье актрисы сделано из самой легкой и "дышащей" ткани - льна. Таким образом Сара намекнула поклонницам, что стоит почаще присматриваться к вещам из натуральных материалов , в которых не будет жарко даже в +30.

Ранее Паркер раскрыла секрет продолжения "Секса в большом городе" и удивила фанатов.

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