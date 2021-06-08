«Ахова птушак Бацькаўшчыны»: Не подбирайте с земли птенцов

Источник материала: Салiдарнасць

Специалисты рассказали, почему не стоит забирать домой найденных слёток.





Начинается сезон птицепада: если вы нашли птенца на земле, не забирайте его, предупреждают специалисты общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Известно, что с апреля и до конца июля птенцы-слётки покидают гнезда, чтобы научиться жить самостоятельно, поэтому нередко падают на землю. Особенно много людей присылают сообщения про совят, которых находят на земле.

Но это нормальное природное явление — переживать за птенцов, пробовать покормить и забирать их домой не нужно, предупреждают специалисты.

— Слетки обычно частично покрыты пухом, маховые и рулевые перья могут быть частично в трубочках. Совята покидают гнездо рано, когда они еще в пуху. У воробьиных птенцов на краях клюва желтые валики, которые увеличивают размер клюва, чтобы родители не промахнулись с кормом, поэтому их называют «желторотиками», — объясняет специалист АПБ Анастасия Перко. — Забирать птенцов-слетков категорически нельзя: лучше родителей вы о них не позаботитесь, а риск, что от неправильного ухода птенец погибнет, очень высок. Если вы всё же взяли слетка домой, поскорее верните его на то место, где забрали.

Пока птенцы учатся летать, за ними присматривают родители, которые продолжают их кормить. Если их не видно рядом, они просто не показываются на глаза человеку.

Упавшему птенцу можно помочь, если он оказался в городе в небезопасном месте, рядом с оживленной тропинкой, дорогой, площадкой для выгула собак. В таком случае его можно аккуратно перенести к кустам или деревьям, подсадить на ветку, подбросить на козырек подъезда или крышу гаража.

— Обращаться с птенцом следует очень аккуратно, так как легко повредить его деликатные кости и повыдергивать перья. Погоня для него — стресс, — уточняют специалисты АПБ.

Они предупреждают, если вы увидели травмированную птицу, которая, например, тянет крыло, хромает, закидывает голову, то можно обратиться за помощью ветеринара или волонтеров. Их контакты есть на сайте АПБ ptushki.org.

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