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За выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

08.06.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность
Фото: БЕЛТА
Комитет государственного контроля прокомментировал одно из новшеств Уголовного кодекса Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Законом «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» помимо прочего вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (статья 2431 УК) и уклонение от уплаты страховых взносов (статья 2433 УК). Изменения вступают в силу 19 июня.

Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты в конверте инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено «недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением».

В КГК обратили внимание, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов - 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов - 2,5 тыс. базовых величин (в настоящее время Br29 тыс. и Br72,5 тыс. соответственно).

Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность.
 
 
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Уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия.
 
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