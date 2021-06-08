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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нелегалы штурмуют белорусско-польскую границу. За 2021 год их стало больше в 4 раза Среди нарушителей 11 граждан Афганистана, 9 граждан России чеченской национальности.

Среди нарушителей 11 граждан Афганистана, 9 граждан России чеченской национальности, 2 гражданина Палестины, 1 гражданин Армении и 1 гражданин Иордании. Это не первая большая группа, остановленная в этом году, сообщилив пресс-службе Подляшского отдела пограничной службы.Группа мигрантов перешла так называемую «зеленую границу» в окрестностях городка Шудзялова. С беларуской стороны ближайшие значимые населенные пункты -Малая Берестовица, Олекшицы и Макаровцы.По состоянию на 6 июня с начала 2021 года подляшские пограничники задержали за незаконное пересечение границы 112 человек. Среди них не только нарушители белорусско-польской границы, но и мигранты, остановленные на польско-литовском пограничье, а также глубже внутри страны.«Но большинство групп задерживали именно за переход белорусско — польской границы — всего 92 человека», — сообщила Hrodna.life пресс-секретарь Подляшского отделения Польской пограничной службы. Для примера — за первые шесть месяцев 2020 года всего на всем отрезке, который охраняет Подляшский отдел (граница с Литвой и Беларусью), задержано 24 человека — в 3,8 раз меньше.