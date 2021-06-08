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У Лукашенко и Мазепина сложные отношения: теперь в их разборки втянут и Кремель

08.06.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У Лукашенко и Мазепина сложные отношения: теперь в их разборки втянут и Кремель
Фото: fbi.media
В последнюю неделю происходит нечто странное между белорусскими властями и российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным.

UDF рассказывает историю их непростых взаимоотношений.

Мазепин и Лукашенко хорошо знакомы


Дмитрий Мазепин — крупный российский бизнесмен белорусского происхождения, он родился в 1968 году в Минске. По версии Forbes в 2015 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд.

В Беларуси Мазепин теперь бывает в основном по личным делам: в Минске живут его родители.

Отношения Дмитрия Мазепина и Александра Лукашенко начались в 2014 году. После громкого развода «Уралкалия» и «Беларуськалия», которые вместе торговали через БКК, Мазепин стал совладельцем российской компании вместо Сулеймана Керимова. В Минске он лично пообщался с руководителем Беларуси, но встреча оказалась безрезультатной.

У Лукашенко и Мазепина сложные отношения: теперь в их разборки втянут и Кремель

В 2017 году Мазепин снова прилетал к Лукашенко, чтобы обсудить как действовать дальше в интересах компаний и двух стран. И вновь договоренностей достигнуто не было.

В августе-2020 Мазепин предложил создать Комитет спасения Беларуси



После начала массовых протестов в Беларуси и политического кризиса бизнесмен многих удивил. Основной акционер «Уралхима» от имени российско-белорусского делового совета выступил с обращением к Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами.

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорилось в обращении совета от 13 августа.


Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан:

«Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных».


Слухи о связях Мазепина и Цепкало


По сети гуляет неподтвержденная информация, что за выдвижением Валерия Цепкало в президенты мог стоять Мазепин. Но есть только два факта о возможных связях между ними.

Первый: оба в одно время учились в МГИМО. Цепкало окончил институт в 1991 году. Мазепин – в 1992-м.

Второй факт: после призыва бизнесмена создать Комитет национального спасения, Цепкало публично поддержал эту идею. Вместе с тем он отметил, что еще не обсуждал эту идею напрямую с Мазепиным.

Мазепин выразил готовность финансировать обучение в России отчисленных белорусских студентов



После громкого заявления в августе российский бизнесмен вновь напомнил о себе в ноябре 2020 года.
Совладелец компании «Уралхим» предложил оплачивать учебу в России белорусских студентов, которых отчислили из вузов на родине в связи с протестами.

У Лукашенко и Мазепина сложные отношения: теперь в их разборки втянут и Кремель

Фото: ria.ru

Вновь идея обсуждалась в рамках Российско-белорусского делового совета.

«Мы видим, что огромное количество студентов были отчислены в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться», — сказал Мазепин.

Обвинения белорусских властей в адрес Мазепина



Еще в сентябре 2020 года, общаясь с российскими пропагандистами, Лукашенко заявил:

«Как только прошла информация, что «Беларуськалий» якобы забастовал, Мазепин, «Уралкалий» мгновенно перезаключил договоры и начал поставлять на рынки калийные удобрения».


На время белорусские власти как будто забыли о существовании российского бизнесмена, но на прошлой неделе выступили с обвинением в его адрес устами Романа Протасевича.

В эфире телеканалу ОНТ арестованный активист заявил, что помощь известному телеграм-каналу оказывали и российские источники. Он не назвал их, однако отметил, что с финансированием помогала компания, связанная с «Уралом и горной добычей».

«Я решил поискать в интернете. И точно помню, что пришел к выводу, что владелец этой компании достаточно известный российский олигарх. Этот человек – прямой конкурент другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Эти люди работают в одной сфере и являются конкурентами», – сказал Протасевич, явно намекая на Мазепина.



Таким образом белорусские власти выстроили следующую логику: российский бизнесмен заинтересован в протестах в Беларуси, т.к. это дает ему козыри в борьбе против белорусских конкурентов, занимающихся калийными удобрениями (Гуцериев, напомним, строит калийный комбинат в Беларуси).

Реакция Мазепина и Кремля


В пятницу 4 июня, после выхода «интервью» Протасевича, российские СМИ обратили внимание, что Мазепин не пришел на сессию Петербургского международного экономического форума, где он был заявлен как спикер и где также выступал Владимир Путин.

7 июня на полях форума Мазепин заявил о возможных санкциях против «Беларуськалия»: он не желает коллегам проблем. Бизнесмен также сказал, что не финансировал известный телеграм-канал.

По словам Мазепина, он хорошо понимает «авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Беларуси… с одной стороны, с другой стороны, в очередной раз показать "российский след"».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Протасевич либо официальный Минск должны объяснить заявления о том, что телеграм-канал якобы финансировал некий бизнесмен из России.

…Несмотря на прежние заявления Мазепина, трудно представить, что он решится дальше способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси. Кремль давно и четко обозначил, что бизнесмены не могут заниматься самостоятельной политикой. Но белорусские власти могут продолжить использоваться имя Мазепина, чтобы уверить граждан страны в том, что протесты были инспирированы извне.
 
Теги: Минск
 
 
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Бизнесмен предложил мирные переговоры, власти Беларуси ответили серьезным обвинением.
 
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