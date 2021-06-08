У Лукашенко и Мазепина сложные отношения: теперь в их разборки втянут и Кремель

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Фото: fbi.media

Мазепин и Лукашенко хорошо знакомы

В августе-2020 Мазепин предложил создать Комитет спасения Беларуси

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорилось в обращении совета от 13 августа.

«Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных».

Слухи о связях Мазепина и Цепкало

Мазепин выразил готовность финансировать обучение в России отчисленных белорусских студентов

Фото: ria.ru

«Мы видим, что огромное количество студентов были отчислены в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться», — сказал Мазепин.

Обвинения белорусских властей в адрес Мазепина

«Как только прошла информация, что «Беларуськалий» якобы забастовал, Мазепин, «Уралкалий» мгновенно перезаключил договоры и начал поставлять на рынки калийные удобрения».

«Я решил поискать в интернете. И точно помню, что пришел к выводу, что владелец этой компании достаточно известный российский олигарх. Этот человек – прямой конкурент другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Эти люди работают в одной сфере и являются конкурентами», – сказал Протасевич, явно намекая на Мазепина.

Реакция Мазепина и Кремля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Лукашенко и Мазепина сложные отношения: теперь в их разборки втянут и Кремель Бизнесмен предложил мирные переговоры, власти Беларуси ответили серьезным обвинением.