Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Новополоцкий экспресс

«Разумеется, никто не хочет подставляться под американские санкции и поставлять нефть даже в самой хитрой схеме. После безуспешного поиска желающих в Минэнерго перейдут к этапу назначения добровольцев», — говорит собеседник.

«Четкого разъяснения относительно белорусского кейса от американцев нет, поэтому сегодня юристы банков и трейдеров сами пытаются растолковать имеющиеся вводные», — говорит глава компании, закупающей крупные объемы топлива в Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Нафтан» начал чахнуть У США появились новые рычаги давления на Лукашенко.