Запорожская АЭС запустила третий энергоблок

Запорожская АЭС подключила третий блок к энергосистеме Украины после завершения среднего планового ремонта, сообщается на сайте станции утром во вторник, 8 июня.



Источник: npp.zp.ua

«7 июня в 20 часов 55 минут после завершения планового среднего ремонта энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме», — говорится в сообщении.

Сейчас в работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС. На энергоблоке № 5 идут 39 сутки планового среднего ремонта и на энергоблоке № 6 идут 52 сутки планового капитального ремонта.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.