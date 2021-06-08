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Телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок далекой галактики

08.06.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Группа сопровождения миссии аппарата Hubble опубликовала новое детальное изображение далекой спиральной галактики NGC 691, которая находится на расстоянии около 120 млн световых лет от Земли в созвездии Овна.

Телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок далекой галактики
Фото: NASA

Диаметр NGC 691 составляет 130 тысяч световых лет. По этому показателю она заметно больше нашей Галактики. Фотография «Хаббл» в деталях демонстрирует структуру этой системы. На снимке можно отчетливо рассмотреть ее яркое ядро и спиральные рукава, сообщает phys.org.

Полученные отфильтрованные изображения окрашиваются специалистами, которые делают осознанный выбор, какой цвет лучше всего соответствует длинам волн света от астрономического объекта, которые пропускаются каждым фильтром. Объединение цветных изображений из отдельных фильтров создает полноцветное изображение. Этот подробный процесс дает нам очень хорошее представление о природе и внешнем виде этих объектов.

Спиральную галактику NGC 691 открыл 13 ноября 1786 года британский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель.

 
 
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Группа сопровождения миссии аппарата Hubble опубликовала новое детальное изображение далекой спиральной галактики NGC 691, которая находится на расстоянии около 120 млн...
 
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