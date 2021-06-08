Корейцы показали новый Kia Sportage

Источник материала: Onliner

Корейцы провели онлайн-презентацию пятого поколения компактного SUV Kia Sportage. Кроссовер получил серьезные изменения в экстерьере и полностью пересмотренный салон. Трудно даже найти что-то общее с предшественником.





Такая угловатая стилистика называется Opposites United. Такое же дизайнерское направление у электрокара EV6. Над скульптурным обликом паркетника работали как в Южной Корее, так и в Германии, Америке и Китае. Все крупные R&D-центры Kia были задействованы в разработке экстерьера. Пропорции кузова остались примерно такими же. Не очень длинный капот, динамичный силуэт, высокая оконная линия. Но если изучить детали, то обнаружим, что все здесь перерисовано.





Передняя оптика имеет отдельный блок ходовых огней и основную LED-фару. Площадь воздухозаборников спереди увеличили, а форму решетки радиатора и отверстий в бампере сделали более интересной. Необычно выполнены и задние фонари. Обещают, что в будущем в опциях появится двухцветный кузов (впервые для Sportage).





В интерьере на одном большом щите разместился экран цифровой приборной панели и блок медиасистемы. Взаимодействие с АКП будет происходить посредством шайбы. В основе новинки лежит платформа Hyundai NX4, которая уже используется для последнего «Тусана». Это позволит корейцам выпустить на рынок в том числе подзаряжаемые гибридные версии Sportage. В частности, будет модификация с 1,6-литровым мотором и электродвигателем (226 л. с.). Производство новинки начнется уже в июне.



