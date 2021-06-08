ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Корейцы показали новый Kia Sportage

08.06.2021 10:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Корейцы провели онлайн-презентацию пятого поколения компактного SUV Kia Sportage. Кроссовер получил серьезные изменения в экстерьере и полностью пересмотренный салон. Трудно даже найти что-то общее с предшественником. 

Корейцы показали новый Kia Sportage

Такая угловатая стилистика называется Opposites United. Такое же дизайнерское направление у электрокара EV6. Над скульптурным обликом паркетника работали как в Южной Корее, так и в Германии, Америке и Китае. Все крупные R&D-центры Kia были задействованы в разработке экстерьера. Пропорции кузова остались примерно такими же. Не очень длинный капот, динамичный силуэт, высокая оконная линия. Но если изучить детали, то обнаружим, что все здесь перерисовано.

Корейцы показали новый Kia Sportage

Передняя оптика имеет отдельный блок ходовых огней и основную LED-фару. Площадь воздухозаборников спереди увеличили, а форму решетки радиатора и отверстий в бампере сделали более интересной. Необычно выполнены и задние фонари. Обещают, что в будущем в опциях появится двухцветный кузов (впервые для Sportage).

Корейцы показали новый Kia Sportage

В интерьере на одном большом щите разместился экран цифровой приборной панели и блок медиасистемы. Взаимодействие с АКП будет происходить посредством шайбы. В основе новинки лежит платформа Hyundai NX4, которая уже используется для последнего «Тусана». Это позволит корейцам выпустить на рынок в том числе подзаряжаемые гибридные версии Sportage. В частности, будет модификация с 1,6-литровым мотором и электродвигателем (226 л. с.). Производство новинки начнется уже в июне.

Корейцы показали новый Kia Sportage
Kia Sportage IV GT Plus, 2016 г.в., 116 000 км
черный, внедорожник, бензин 1.6 л, автоматическая, полный привод
50 564 р.
20 000$ / 16 448€
Kia Sportage III Рестайлинг, 2014 г.в., 93 902 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
35 416 р.
14 008$ / 11 521€
Kia Sportage IV, 2018 г.в., 10 000 км
синий, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
42 727 р.
16 900$ / 13 899€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корейцы провели онлайн-презентацию пятого поколения компактного SUV Kia Sportage. Кроссовер получил серьезные изменения в экстерьере и полностью пересмотренный салон....
 
Новости дня
Новости разные
 
Как ИТ-компания сэкономила время сотрудников и завоевала доверие клиентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by