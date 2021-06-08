Уголовное наказание за езду без прав. Теперь прописано в обновленном УК

Источник материала: Onliner

Сегодня Национальный правовой портал опубликовал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Обновления вступят в силу через три месяца (8 сентября). Об основных преобразованиях (по поводу экстремизма, массовых мероприятий, дискредитации РБ) можно почитать здесь . В этой заметке упомянем только те статьи, что касаются водителей.

Уголовное наказание за езду без прав

В УК появляется новая статья 317-2 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». До недавнего времени за это деяние была предусмотрена только административка. Одним словом, уголовная ответственность наступает на третий раз. Простыми словами, опуская юридические формулировки, переводим с законодательного на русский:

нарушение ПДД, предусматривающее лишение, — административка (собственно само лишение);

попался в первый раз уже без прав, как лишенец — административка (максимум 20 базовых штрафа);

попался во второй раз без прав в течение года — административка (до 50 б. в. или арест);

в третий раз без прав в течение одного года — уже уголовка (максимальное наказание — арест с лишением прав);

еще один раз без прав в течение того же года — уголовка (максимум — ограничение свободы до двух лет с лишением прав);

если прошло более года между этапами повторности — все сначала.

В ГАИ утверждали, что мера направлена на закоренелых нарушителей, постоянно игнорирующих закон в целом и такую меру наказания как лишение прав в частности. По статистике инспекторов, за три месяца 2020 года остановили около 12,4 тысячи «бесправников», в 2021-м — примерно 10,7 тысячи. В то же время автомобилисты усматривают в решении политическую подоплеку. В первую очередь из-за того, что в обновленном КоАП закрепили лишение прав за необоснованную подачу сигнала в месте проведения массового мероприятия. Как известно, водители часто поддерживали протесты сигналами клаксона.

Уголовка за ДТП с легкими травмами — только по требованию



Часть 1 статьи 317 УК РБ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения) попала в список деяний, влекущих уголовную ответственность по требованию. Это значит, уголовка возбуждается только по требованию пострадавшего, его близких родственников, законного представителя. При этом прокурор вправе возбудить дело по признакам совершения такого преступления.

Наказание за угон уменьшили...

Изменилась статья 214 — «Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным судном и поездка на нем без цели хищения (угон)». Максимальная санкция раньше — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. В новой редакции — до 3 лет.

...А за блокировку дорог ужесточили

Ранее уголовная ответственность за блокировку дорог (ст. 310) наступала, только если повлекла причинение ущерба в особо крупном размере. Отныне — после ущерба в значительном размере. Значительный размер — это сколько? В примечании есть ответ: сумма, в 40 и более раз превышающая размер базовой величины.

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