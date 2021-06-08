Жаркие танцы на барной стойке и одинокие девушки за коктейлями. Сходили в новое заведение на Зыбицкой

Источник материала: Onliner

Пару недель назад на улице Зыбицкой открылось заведение Luna. Создатели уверяют, что это «абсолютно новый формат для Минска, сочетающий в себе качество ресторана, атмосферу бара и веселье ночного клуба». Конечно, мы все это уже не раз слышали, но все-таки решили посмотреть, что происходит за его стенами по ночам.

Luna находится в здании, некогда получившем свою известность благодаря ресторану «Журавинка», рядом с казино. Работает практически круглосуточно. Днем это обыкновенный ресторан с летней террасой, в котором можно попробовать популярные блюда европейской и паназиатской кухни.











Из фишек — открытый суши-бар, где прямо у вас на глазах закрутят роллы. Выбор здесь неплохой: есть и привычные белорусам позиции а-ля «Филадельфия» и «Калифорния», есть и авторские. Некоторые названия особенно интригуют: например, можно узнать, какой на вкус поцелуй гейши.





В меню также есть том-ям, лапша wok, стейки, итальянская паста, несколько видов пиццы. С ценами можно ознакомиться ниже.













После полуночи ресторан закрывается (доступными для заказа остаются только суши) и активизируется зона клуба с двумя барными стойками. На одной из них периодически появляются танцовщицы гоу-гоу. Умирать на танцполе можно до самого утра. В основном под диджейские сеты, но иногда и под живые выступления приглашенных артистов, в том числе зарубежных. А еще можно кальяны покурить — куда ж без них?





Перед посещением нас любезно попросили надеть что-то вечернее, чтобы сильно не выделяться из толпы прошедших фейсконтроль: ночью планировался концерт некой «дип-хаущицы» и «абстрактной хип-хоперши» под псевдонимом Grivina. Что это, если не праздник? Правда, в силу своей необразованности мы о ней, конечно, не слышали, а вся Россия, кажется, очень даже: когда-то ее трек занял первое место в iTunes.

Достав с самых верхних полок что-то мало-мальски подходящее этому событию, мы без всяких проблем миновали крупных мужчин в черном, охранявших от нас сие заведение. Каково было наше удивление, когда внутри мы увидели парня в джинсовых шортах, еще одного — в кепке и спортивных штанах. То ли строгий отбор здесь распространяется только на девушек, то ли он просто не такой уж и строгий…





После полуночи за столиками еще оставалось пару компаний, докуривавших кальяны, в том числе несколько солидных мужчин, сверкавших часами и лакированными ботинками. Но уже через полчаса они ретировались. Шлейфа из спутниц на каблуках замечено не было. Ресторанная зона и терраса опустели. На открытой кухне повара продолжили готовить суши до самого утра, но людей уже явно интересовало не это. Они потихонечку облепливали барные стойки.













80% посетителей — женщины от 20 до 35. На шпильках, в нарядах, являвших миру самую красивую часть их тел, будь то спина, ноги или декольте. Одни, восторженно смеясь, листали что-то в своих смартфонах, другие с самым достойным видом попивали содержимое бокалов, озираясь по сторонам как будто в ожидании того самого (какого именно, нам так и не удалось выяснить). Самая упорная девушка, стреляя глазами, просидела за одним коктейлем весь вечер.

Кстати, цены на алкоголь здесь, вопреки названию, не то чтобы космические: можно заказать бокал испанского вина всего за 7 рублей, а почти все коктейли обойдутся в 15. Есть, конечно, фирменный напиток Luna с секретным составом за 100 рублей, но он, очевидно, только для ценителей (или просто для тех, кто не считает деньги).













Выбирать кавалеров дамам было особо не из кого: один принц уже сидел в обнимку с кальяном и длинноволосой спутницей, второй, ослепляя улыбкой, порхал от одного диванчика к другому, а вскоре куда-то исчез. Чуть позже в клуб пришли накачанные спортсмены, но, кажется, надолго тоже не задержались.

Разрывать танцпол под микс из латиноамериканской музыки, хитов 90-х и классического «тыц-тыц» никто не спешил. Сначала им единолично владела блондинка в коротком платье, встречавшая всяк сюда входящего прямо у дверей. Потом к ней присоединился молодой человек, разрывавшийся между ней и танцовщицами гоу-гоу, которым ему уж очень хотелось положить пару хрустящих купюр в бюстгальтер. Пару раз он даже становился перед ними на колени. Третьей в эту компанию врывалась девушка в черном комбинезоне с сигаретой в руках. От ее движений становилось даже как-то неловко.













Вообще народу в Luna этой пятничной ночью было преступно мало. Казалось, что работников заведения куда больше, чем гостей. В чем причина? Может, не все еще знают, что такой ресторан/клуб открылся на Зыбицкой, а может, такой формат отдыха для многих тусовщиков уже устарел. Пару компашек в характерных олимпийках таки заглядывали, но, кажется, больше по приколу — пофотографироваться для Instagram на фоне танцовщиц, да и только.









Такого небольшого количества людей явно не ожидали не только мы, но и сам персонал: даже выступление российской звездочки по итогу перенесли в другой клуб, кажется, в небезызвестный Rich Cat. Так и не удалось ознакомиться с ее творчеством. А жаль. Но может, получится в следующий раз у кого-нибудь из наших читателей.









Заведение Luna можно найти по адресу ул. Янки Купалы, 25. Работает практически круглосуточно: ресторан открыт с 12:00 до 00:00, клуб и бар — с 00:00 до 6:00.