Как сообщает Генпрокуратура, суд Ленинского района Могилева признал информационную продукцию канала с логотипом «Климовичи ЧАТ» "экстремистскими материалами".





Решение принято по заявлению прокуратуры Могилевской области.





Сообщается, что в канале якобы содержались «призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, проведению забастовок, повреждению имущества органов государственной власти».





По версии прокуратуры, администрация канала не принимала мер к предотвращению таких публикаций.