ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Имейте ввиду: телеграм-канал "Климовичи ЧАТ" тоже стал "экстремистским"

08.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Очередной региональный телеграм-канал признан экстремистским.

Как сообщает Генпрокуратура, суд Ленинского района Могилева признал информационную продукцию канала с логотипом «Климовичи ЧАТ» "экстремистскими материалами".

Решение принято по заявлению прокуратуры Могилевской области. 

Сообщается, что в канале якобы содержались «призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, проведению забастовок, повреждению имущества органов государственной власти».

По версии прокуратуры, администрация канала не принимала мер к предотвращению таких публикаций.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной региональный телеграм-канал признан экстремистским.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп от Василисы Володиной на 8 июня 2021 года советует не слушать советы окружающих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by