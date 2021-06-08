ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из солидарности с сыном: мама политзаключенного побрила голову

08.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мать 18-летнего политзаключенного Виталия Прохорова из Жлобина побрила голову в знак солидарности с сыном.



Видео появилось в «Гомельскай вясне». Женщина рассказывает, что она — мама Виталия Прохорова, ее сын встретил свое совершеннолетние в тюрьме.

«И не потому, что это его выбор и он плохой ребенок, а потому, что кто-то этот выбор сделал за него», — говорит Олеся прежде, чем начать сбривать волосы.


17-летнего Виталия Прохорова в феврале приговорили к двум годам воспитательной колонии за августовские события 2020-го, в тюрьме парень встретил свое совершеннолетие.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать 18-летнего политзаключенного Виталия Прохорова из Жлобина побрила голову в знак солидарности с сыном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нелегалы штурмуют белорусско-польскую границу. За 2021 год их стало больше в 4 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by