В центре Минска бетонный столбик упал на ребенка, он оказался в больнице. Поговорили с его мамой

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В эти выходные Юлия Садошенко с двумя сыновьями возвращалась из театра кукол. Семья проходила мимо кинотеатра «Пионер», мальчики побежали к бетонным столбам, стали баловаться, и конструкция упала старшему ребенку на ногу. Пятилетний Казимир оказался в больнице с серьезным переломом. Даем слово его маме.

— Столбы с виду крепкие. Предупреждающих или запрещающих знаков, лент или чего-то еще рядом не было. Мальчики повисли на таком столбе, как он вдруг начал падать. Младший успел отскочить. Старший инстинктивно попытался его задержать. Подскочила я, но не смогла помочь: столб упал на ногу сыну. Результат — мы в больнице, — рассказывает Юлия.





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После этого ребенок оказался на операционном столе: мальчик сломал палец со смещением, вправить его не смогли, поэтому пришлось вставлять спицу. Юлия говорит, стопе тоже сильно досталось.

В эпикризе причину травмы врачи не указали. Юлия говорит, что она просила медперсонал написать в документе, что именно привело в перелому, однако ей отказали и заявили, что смогут сделать такую пометку только по запросу. В РНПЦ травматологии и ортопедии Минска по телефону нам ответили, что в эпикризе не указывается анамнез травм. Связаться с пресс-службой Минздрава нам не удалось. Тем не менее в руководстве больницы минчанке пообещали выдать справку с указанием характера полученной травмы.

— Сын плохо спит, просыпается с криками и плачем. Я тоже в шоке. Как это могло произойти в центре города?! В безопасном по виду месте: мы же не по стройке шли! А если пострадают другие дети? По словам другого мальчика, который играл с ними, другие столбы тоже шатались. Не хотелось бы, чтобы эта ситуация осталась безнаказанной, — возмущена минчанка. Она считает, что проблему нужно срочно решить, чтобы не допустить таких ситуаций в будущем.

Давать оценку качеству монтажа столбиков мы не станем, этим должны заниматься специалисты. Так конструкция выглядела после ЧП.





Женщина говорит, что пока в органы не обращалась: не до того. Но когда ребенка выпишут, семья планирует дать этому делу ход.

За комментарием мы обратились к директору кинотеатра «Пионер» Ольге Станкевич, однако говорить что-либо о случившемся она отказалась.