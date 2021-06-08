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Пол не важен: Киркоров сделал романтичное признание под снимком с Давой

08.06.2021 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Филипп Киркоров снова заинтриговал публику: артист опубликовал романтичный пост, который поклонники связали с блогером Давидом Манукяном.

Не успел Киркоров вернуться с "Евровидения-2021", где шокировал публику странным поведением на ковровой дорожке, как снова оказался в центре внимания. На этот раз в сети обсуждают трепетные отношения артиста с бывшим парнем Ольги Бузовой Давой. Знаменитости вместе посетили премию "Муз ТВ", где Киркоров произнес трогательную речь для блогера, а теперь решил закрепить эффект.

В сети обсуждают романтичный пост Киркорова в Instagram: в новой публикации певец рассказал про любовь, поделился планами на лето и опубликовал серию фото друзьями.

"...Любовь – универсальный ключ к сердцу каждого. Не важен пол, возраст, национальность, статус", – отметил бывший муж Примадонны.

Внимание поклонников привлекла фотография с Давой, на которой певец и блогер позировали в обнимку, глядя друг другу в глаза.

"Испанский стыд"; "Дава хорошо пристроился за счет Бузовой"; "Дава расстался с Бузовой из-за Киркорова?"; "Судя по всему, Дава ушел к вам"; "Совет да любовь"; "Ну вот и каминг-аут подъехал", – прокомментировали фолловеры.

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Артист поделился планами на лето и спровоцировал шутки о нечаянном каминг-ауте и "особенной связи" с экс-бойфрендом Ольги Бузовой.
 
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