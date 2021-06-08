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Видеофакт: как эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе в расщелину альпиниста
08.06.2021 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По данным МЧС России, вечером 7 июня группа из двух человек из Самары запросила помощь после того, как сбилась с маршрута. Предварительно сообщалось, что один из альпинистов сорвался в расщелину. Инцидент произошел на высоте 4900 метров.
Для оказания помощи на место был направлен отряд из семи спасателей, а также были задействованы две единицы техники.
Ведомство опубликовало ролик, на кадрах показана расщелина, в которую упал альпинист. Внутри нее натянуты веревки, сотрудники МЧС ведут спасательную операцию.
Пострадавший спортсмен – житель Липецка 1984 года рождения. Специалисты эвакуировали альпиниста с различными ушибами тела на поляну Азау, где его ожидали сотрудники скорой медицинской помощи. На данный момент поисково-спасательные работы завершены.
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