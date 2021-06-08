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Шендерович: «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы угадать ответную зоологию»
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – о письме родственников погибших семь лет назад в малазийском «Боинге», адресованном Владимиру Путину.
– Они напомнили ему несколько нравственных истин, –
С тем же успехом они могли бы проповедовать евангелие аллигатору и воздействовать на мозг птицы марабу токаттой и фугой ре-минор.
Им, кстати, уже ответили, этим нидерландцам. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы угадать эту ответную зоологию. Все как обычно: Россия не сторона-участница расследования, я не я и лошадь не моя…
А потом мы будем обижаться, что нас не считают за людей.
Это, пожалуй, главная странность в происходящем: аллигатор и марабу, по крайней мере, не претендуют на место в «большой восьмерке» и вполне довольны своим местом на лестнице Ламарка.
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Российский публицист – о письме родственников погибших семь лет назад в малазийском «Боинге», адресованном Владимиру Путину.
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