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Шендерович: «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы угадать ответную зоологию»

08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о письме родственников погибших семь лет назад в малазийском «Боинге», адресованном Владимиру Путину.

– Они напомнили ему несколько нравственных истин, – пишет Виктор Шендерович. – Они воззвали к его долгу президента и напомнили об уважении к человеческой жизни и достоинству. Они упомянули о боли, которую испытывают при памяти о произошедшем, и выразили сожаление, что Президент России не разделяет эту боль…

С тем же успехом они могли бы проповедовать евангелие аллигатору и воздействовать на мозг птицы марабу токаттой и фугой ре-минор.

Им, кстати, уже ответили, этим нидерландцам. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы угадать эту ответную зоологию. Все как обычно: Россия не сторона-участница расследования, я не я и лошадь не моя…

А потом мы будем обижаться, что нас не считают за людей. 

Это, пожалуй, главная странность в происходящем: аллигатор и марабу, по крайней мере, не претендуют на место в «большой восьмерке» и вполне довольны своим местом на лестнице Ламарка.

 
 
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Российский публицист – о письме родственников погибших семь лет назад в малазийском «Боинге», адресованном Владимиру Путину.
 
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