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Экс-глава администрации Лукашенко: Я на стороне народа

08.06.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-глава администрации Лукашенко: Я на стороне народа
Леонид Синицын
Экс-глава Администрации Лукашенко Леонид Синицын рассказал «Народной воле» о своем отношении к нынешней ситуации в Беларуси:

– На чьей стороне? Ну ясное дело – с народом! Лукашенко сам сказал, что пересидел, пора уходить. Сказал – делай. Только нужны честные выборы. Проводить выборы нужно только по-честному! Необходимо, чтобы и партии были в избирательных комиссиях представлены. Хотя партии у нас и не сильно актуальны в обществе, но тем не менее. Нужно, чтобы независимые наблюдатели были, и международные тоже. И всё успокоится.

Но Центризбирком нужно полностью заменить. Последние выборы, которые Ермошина проводила, были провальные.

Это была революция не политическая, а, скорее, моральная. В тот острый период не было грамотного лидера. Люди требовали честных и моральных выборов, а лидера такого не было. Пытались кого-то назначить, но не вышло. Поэтому и не получилось. Но вызреет ситуация, появится лидер. Может, и власть поможет кому-то дозреть…
 
 
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