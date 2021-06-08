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Леонид Синицын

«Народной воле»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-глава администрации Лукашенко: Я на стороне народа Нужны честные выборы.

– На чьей стороне? Ну ясное дело – с народом! Лукашенко сам сказал, что пересидел, пора уходить. Сказал – делай. Только нужны честные выборы. Проводить выборы нужно только по-честному! Необходимо, чтобы и партии были в избирательных комиссиях представлены. Хотя партии у нас и не сильно актуальны в обществе, но тем не менее. Нужно, чтобы независимые наблюдатели были, и международные тоже. И всё успокоится.Но Центризбирком нужно полностью заменить. Последние выборы, которые Ермошина проводила, были провальные.Это была революция не политическая, а, скорее, моральная. В тот острый период не было грамотного лидера. Люди требовали честных и моральных выборов, а лидера такого не было. Пытались кого-то назначить, но не вышло. Поэтому и не получилось. Но вызреет ситуация, появится лидер. Может, и власть поможет кому-то дозреть…