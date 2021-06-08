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Торги 8 июня открылись ослаблением доллара, евро и российского рубля

08.06.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Торги 8 июня открылись ослаблением доллара, евро и российского рубля
Иллюстративное фото
Утром во вторник белорусский рубль начал торги укреплением сразу ко всем валютам. Валютная корзина подешевела ещё на 0,10%.

С начала недели белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,19%, а с начала месяца всего на 0,03%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:16:

Курс доллара снизился на 0,0013 BYN до 2,5269 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день и опускается до минимума за 12 дней.

Курс евро опустился лишь на 0,0004 BYN до 3,0737 BYN/EUR. Европейская валюта слабеет уже четвёртые торги подряд. На момент написания статьи курс евро находился на минимуме за 13 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0061 BYN до 3,4648 BYN/100 RUB и покинул максимум за два месяца.

За предыдущие девять торгов сотня российских рублей восемь раз дорожала на общую сумму 0,0592 BYN.

Сумма торгов всеми тремя валютами составила меньше 1 млн. USD. Это означает, что с ростом объёмов итоговый результат может значительно измениться.

Московская биржа


Курс доллара утром на валютной бирже в Москве опустился до 72,84 российских рублей. Это на 13 копеек меньше, чем было утром в понедельник.

Курс евро за сутки вырос всего на 6 копеек до 88,74 российских рублей.

Напомним, что официальный курс доллара, установленный Банком России на сегодня, опустился до минимума почти за полгода. Если бы он понизился ещё на четверть копейки, то это бы был минимум более чем за десять месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала недели белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,19%.
 
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