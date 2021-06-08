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Климовичский протестный чат признали экстремистским

08.06.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Информационная продукция телеграм-канала «Климовичи ЧАТ» признана экстремистской, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Климовичский протестный чат признали экстремистским
Сотни жителей Климовичей четвертый день подряд вышли 18 августа на акцию протеста против итогов президентских выборов. Источник: 6tv.by

«Прокуратура Могилевской области проанализировала размещенные в телеграм-канале "Климовичи ЧАТ" информационные сообщения, — отмечает пресс-служба. — Установлено, что в них содержались призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, проведении забастовок, повреждению имущества органов государственной власти и граждан Республики Беларусь. Администрация канала не принимала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности».

По информации пресс-службы, на основании закона «О противодействии экстремизму» прокуратура Могилевской области подготовила и направила в суд Ленинского района Могилева заявление о признании информационной продукции телеграм-канала «Климовичи ЧАТ» экстремистскими материалами.

«Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения — его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси», — говорится в сообщении.

 

 

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Теги: Могилев
 
 
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Информационная продукция телеграм-канала «Климовичи ЧАТ» признана экстремистской, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
 
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