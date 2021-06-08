Из озера Светиловское в Барановичах достали тело 22-летнего парня

Вечером 3 июня из озера Светиловское в Барановичах без признаков жизни извлеклитело молодого парня.





По сообщению СК, погибшим оказался 22-летний житель одной из деревень Ивацевичского района. Он прибыл в Барановичи 29 мая и остановился у своей знакомой.

На следующий день решил прогуляться по городу. Находясь в одном из баров, он употреблял спиртное в компании случайного знакомого. Около часа ночи 31 мая мужчина покинул помещение бара и не вернулся.

Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался вдоль берега. В какой-то момент он оступился и скатился в воду.️