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Из озера Светиловское в Барановичах достали тело 22-летнего парня

08.06.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 3 июня из озера Светиловское в Барановичах без признаков жизни извлеклитело молодого парня.

Из озера Светиловское в Барановичах достали тело 22-летнего парня

По сообщению СК, погибшим оказался 22-летний житель одной из деревень Ивацевичского района. Он прибыл в Барановичи 29 мая и остановился у своей знакомой.

На следующий день решил прогуляться по городу. Находясь в одном из баров, он употреблял спиртное в компании случайного знакомого. Около часа ночи 31 мая мужчина покинул помещение бара и не вернулся.

Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался вдоль берега. В какой-то момент он оступился и скатился в воду.️

 

 

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Вечером 3 июня из озера Светиловское в Барановичах без признаков жизни извлеклитело молодого парня.
 
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