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Власти Беларуси продолжают зачищать Telegram от «экстремистов»

08.06.2021 11:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Прокуратура Беларуси продолжает защищать телеграм-пространство от «экстремистских» каналов, созданных для общения жителей районных населенных пунктов.

Вся зачистка сводится к подготовке материалов для суда и последующего признания канала экстремистским для последующего включения в черный список Мининформа РБ. При этом сами каналы продолжают, как правило, существовать дальше, ибо заблокировать к ним доступ власти не могут.

Только за полтора дня этой недели экстремистскими признаны телеграм-каналы «Климовичи ЧАТ» и «Лида для жизни ЧАТ».

 
 
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Прокуратура Беларуси продолжает защищать телеграм-пространство от «экстремистских» каналов, созданных для общения жителей районных населенных пунктов.
 
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