Прямо сейчас западные дипломаты встречаются с Макеем









@euroradio подтвердили источники в дипломатических кругах. Они встречаются с министром Владимиром Макеем. Эту информациюподтвердили источники в дипломатических кругах.





Как уточняют источники, встреча должна была состояться раньше, но ее перенесли.





О теме встречи не сообщается, как и о том, была ли это инициатива беларуского МИД или западных дипломатов.







