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Прямо сейчас западные дипломаты встречаются с Макеем

08.06.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Послы (и временные поверенные) стран Евросоюза, Великобритании и США прямо сейчас находятся в МИД Беларуси.



Они встречаются с министром Владимиром Макеем. Эту информацию @euroradio подтвердили источники в дипломатических кругах.

Как уточняют источники, встреча должна была состояться раньше, но ее перенесли.

О теме встречи не сообщается, как и о том, была ли это инициатива беларуского МИД или западных дипломатов.
 
 
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Послы (и временные поверенные) стран Евросоюза, Великобритании и США прямо сейчас находятся в МИД Беларуси.
 
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