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Прямо сейчас западные дипломаты встречаются с Макеем
Источник материала: Партизан
Послы (и временные поверенные) стран Евросоюза, Великобритании и США прямо сейчас находятся в МИД Беларуси.
Они встречаются с министром Владимиром Макеем. Эту информацию
Как уточняют источники, встреча должна была состояться раньше, но ее перенесли.
О теме встречи не сообщается, как и о том, была ли это инициатива беларуского МИД или западных дипломатов.
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Послы (и временные поверенные) стран Евросоюза, Великобритании и США прямо сейчас находятся в МИД Беларуси.
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