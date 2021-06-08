Что не так с версией вывоза в Польшу граждан Беларуси по просьбе Назарбаева?

Телеграф попытался разобраться в ситуации. попытался разобраться в ситуации.





Что за «дело поляков»?

Задержания граждан Беларуси, которые одновременно являются активистами польской диаспоры, начались в марте. 12 марта задержали директора ООО «Польская школа» в Бресте Анну Панишеву. 23 марта пришел черед председателя Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис, 25 марта – журналиста и члена Совета Союза Анджея Почобута, руководителя Волковысского отдела СПБ Марины Тишковской и руководителя Лидского отдела Ирены Бернацкой.





Провели обыск в офисе Союза поляков в Гродно и в общественной школе имени Стефана Батория при нем. «Польскую школу» закрыли.





Представителей польского национального меньшинства обвиняют в «разжигании национальной розни» и «реабилитации нацизма», за что им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.





По словам представителей прокуратуры, Союз проводил «незаконные мероприятия с участием несовершеннолетних» еще с 2018 года. В чествовании антисоветских деятелей Армии Крайовой, которая воевала как против нацистов, так и советских войск, белорусские власти 10 марта увидели «реабилитацию нацизма и оправдание геноцида белорусского народа» – возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК РБ.





Всех пятерых арестованных по «делу поляков» правозащитники признали политическими заключенными. Они находились под стражей: сначала в СИЗО на Володарского в Минске, затем – в СИЗО в Жодино.





Когда и кого освободили

2 июня стало известно, что Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева на свободе и в Польше. Польский МИД заявил, что их освободили еще 25 мая, но родственники задержанных ничего не знали. За помощь в освобождении из-под стражи активистки поблагодарили польские власти, передает «Белсат».





По словам Ирены Бернацкой, до приезда в Польшу они не знали, куда едут. Она также рассказала, что когда была арестована, в тюрьму приезжал польский консул и спрашивал у задержанных, готовы ли они приехать в Польшу. Ирена Бернацкая добавила, что в день освобождения им дали подписать документ об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей, после чего их привезли на границу.





«Я хотела передать благодарность польскому государству, которое спасло меня из тюрьмы», – сказала Анна Панишева, поблагодарив в том числе и президента Польши Анджея Дуду.





По информации директора «Белсата» Агнешки Ромашевской-Гузы, Анджею Почобуту также предлагали депортацию, однако он категорически отказался и остается за решеткой. В своих письмах к жене он пишет, что выдержит все, что его ждет. По словам жены Почобута, ему теперь не передают лекарства для сердца.





Где сейчас находится Анжелика Борис – пока точно неизвестно.





Версия Эйсмонт

7 июня освобождение трех граждан Беларуси польской национальности прокомментировала БелТА пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.





«В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор президента Беларуси с первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля.





Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке – ред.) этот вопрос президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда», — заявила Эйсмонт.





В чем проблема официальной версии

Вместе с тем официальная версия вместо того, чтобы «приоткрыть» завесу добавила лишь большего непонимания. Так, теперь непонятно, почему руководитель Казахстана разговаривал с Лукашенко о белорусских поляках. Какое дело ему вообще до граждан Беларуси польской, а не казахской национальности?





Непонятно, почему освобожденные поляки оказались в Польше, а не в Казахстане. Как и то, почему освобождены не все задержанные.





Если разговор состоялся в середине апреля (15 апреля), почему их освободили только 25 мая, то есть почти через полтора месяца?





Нет ясности и в том, почему белорусские власти освобождают лиц, обвиненных по уголовной статье в страну, где они не понесут никакого наказания. Непонятно и почему в целом Беларусь высылает своих граждан за границу и как это согласуется со статьей 10 Конституции:





Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами.

Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство.





Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.





Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом.