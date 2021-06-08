|
Путин вступился за российских журналистов за рубежом – видео
08.06.2021 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ситуацию с преследованием российских журналистов за рубежом Путин прокомментировал на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша. Журналист поинтересовался о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иностранного агента.
Путин подчеркнул: любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России и свободно высказывать свою позицию. Также российский лидер сравнил ситуацию со свободой слова на Западе и в РФ. По оценке президента, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам.
При этом Путин заметил, что в странах Запада обстановка со свободой слова наоборот находится в плачевном состоянии. В качестве примера он привел ситуацию с давлением и
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нам бы хотелось работать на равных: так Владимир Путин прокомментировал преследование российских журналистов за рубежом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)