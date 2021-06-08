Путин вступился за российских журналистов за рубежом – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ситуацию с преследованием российских журналистов за рубежом Путин прокомментировал на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша. Журналист поинтересовался о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иностранного агента.

Путин подчеркнул: любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России и свободно высказывать свою позицию. Также российский лидер сравнил ситуацию со свободой слова на Западе и в РФ. По оценке президента, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам.

При этом Путин заметил, что в странах Запада обстановка со свободой слова наоборот находится в плачевном состоянии. В качестве примера он привел ситуацию с давлением и преследованием российских журналистов и СМИ.

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