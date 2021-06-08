Лукашенко: мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. В настоящее время складываются непростые условия для ВПК республики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во дворце Независимости, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

По словам Лукашенко, сейчас имеется несколько принципиальных вопросов, требующих обсуждения, и здесь скрывать нечего, так как военно-промышленный комплекс имеет большое значение.

"В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - сказал белорусский лидер.

Технологии и оружие

Причем он констатировал, что ВПК вносит значимый вклад в белорусскую экономику. Это связано с тем, что оборонный сектор представляет высокотехнологичное производство.

"Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие", - обратил особое внимание Александр Лукашенко.

После чего добавил, что санкции со стороны западных стран не затронут белорусскую оружейную отрасль, потому что она не связана с этими странами.

"Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения. Тем не менее хотел бы, чтобы ситуацию вы обрисовали", - сказал глава государства.

Как там Полонез?

Глава государства поинтересовался у профильных чиновников, как в общем обстоят дела в оружейной отрасли республики. Отдельно он задал вопрос про создание перспективных видов оружия, в частности, собственных ракет для РСЗО "Полонез". Эти вопрос актуально еще и потому, что в конце июня в столице состоится очередная выставка MILEX-2021.

Дмитрий Пунтус заверил, что ВПК работает в особенной ситуации, когда западные страны нагнетают обстановку вокруг республики.

"Несмотря на то, что официально четыре предприятия Госкомвоенпрома входят в пакет санкций, исторически все предприятия оборонного сектора экономики всегда находились под давлением", - сказал председатель ведомства.

"Это естественно. Никто не согласится с тем, что где-то какая-то Беларусь будет вооружаться, да еще и собственное оружие будет производить", - сказал Александр Лукашенко.

Оружейная страна

Александр Лукашенко считает самой важной темой развитие производства стрелкового оружия в Беларуси. При этом республика не стремиться победить кого бы то ни было.

"Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", - уверен он.

По его мнению, отечественный ВПК должен выпускать минимум необходимого оружия, поскольку в случае чего рассчитывать, возможно, придется только на себя.

Последует

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