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Учение "Славянское братство – 2021" стартует в Новороссийске
08.06.2021 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн - Sputnik. Учение "Славянское братство – 2021" стартует сегодня на полигоне "Раевский" в Новороссийске, Беларусь представляют десантники из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
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Во время маневров белорусские, российские и сербские военнослужащие отработают совместные задачи по борьбе с терроризмом.
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