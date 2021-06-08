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«Острый вопрос» Лукашенко – обеспечение современным оружием: «Нужны для силовых структур»
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса вице-премьера Юрия Назарова и главу Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.
– Есть ряд принципиальных вопросов, которые мы должны сегодня обсудить (может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего), – сказал Лукашенко, сообщает
Правитель считает, что санкции со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса:
– Непростые времена. Все нам угрожают: санкции, санкции. Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения – Россия, Китай, Турция и другие, у нас хорошие отношения. Поэтому будем надеяться, что эти санкционные угрозы не столь влияют на ВПК. Тем не менее хотел бы, чтобы ситуацию вы обрисовали.
И перечислил ряд вопросов:
«Что мы ожидаем, исходя из того, что уже прожили полгода?»
«Что будет в конце года?»
«Какие вооружения мы произведем?»
«Какова себестоимость, затраты на это вооружение, какой будет экспорт вооружений?»
Кроме того, заслушивая доклад, Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия:
– Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия…
Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться.
Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое.
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Белорусский правитель принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса вице-премьера Юрия Назарова и главу...
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