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Ройзман: Лукашенко точно сам никуда не уйдет
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политик – об отношениях официального Минска и Москвы.
– Лукашенко, конечно, никто никуда не отпустит, – рассуждает Евгений Ройзман на
Он ненавидит наших, наши его ненавидят, но они друг другу нужны. Скованные одной цепью. Расплачиваемся за все это мы.
Мало того, по моим ощущениям, все что происходит в Беларуси – все подавление протеста, подавление инакомыслия в Беларуси – это все ждет нас. Этот сценарий обкатывается на Беларуси. Очень хотелось бы ошибиться, но пока это так.
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Российский политик – об отношениях официального Минска и Москвы.
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