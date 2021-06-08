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Ройзман: Лукашенко точно сам никуда не уйдет

08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политик – об отношениях официального Минска и Москвы.

– Лукашенко, конечно, никто никуда не отпустит, – рассуждает Евгений Ройзман на Эхе Москвы. – Хотя его ненавидят, но никто не допустит, чтобы его снес народ. И в то же время при этом Лукашенко точно сам никуда не уйдет. Он тоже тянет время. Он умеет.

Он ненавидит наших, наши его ненавидят, но они друг другу нужны. Скованные одной цепью. Расплачиваемся за все это мы.

Мало того, по моим ощущениям, все что происходит в Беларуси – все подавление протеста, подавление инакомыслия в Беларуси – это все ждет нас. Этот сценарий обкатывается на Беларуси. Очень хотелось бы ошибиться, но пока это так.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский политик – об отношениях официального Минска и Москвы.
 
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