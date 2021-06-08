Лукашенко озаботился производством оружия для каждой семьи

Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что в текущих политических условиях агрохунта должна иметь собственное производство оружия, а не надеяться на «заморского дядю».

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - заявил сегодня Лукашенко.

Речь идет о производстве стрелкового оружия.

"Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", - пояснил свои планы пенсионер.

Реагируя на высказывание главы Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса о том, что «исторически все предприятия оборонного сектора экономики всегда находились под давлением Запада», Лукашенко заявил: "Это естественно. Никто не согласится с тем, что где-то какая-то Беларусь будет вооружаться, да еще и собственное оружие будет производить".

Лукашенко также утверждает, что санкции не повлияют на работу военно-промышленного комплекса.

"Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», - отметил он.